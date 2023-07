Secondo il racconto del matematico australiano Stefan Mandel, il suo metodo infallibile per vincere alla lotteria consiste in un calcolo matematico.

Le possibilità di vincere almeno una volta nella vita alla lotteria sono pochissime: una su 14 milioni. Tuttavia, negli anni ’90, il matematico australiano di origine romena, il professor Stefan Mandel, è riuscito a guadagnare oltre 30 milioni tramite un metodo infallibile e in maniera del tutto lecita. Mandel ha trionfato tramite un calcolo matematico.

Lotteria, il metodo infallibile di Stefan Mandel

La storia “aurea” di Stefan Mandel iniziò negli anni ’90. Grazie al denaro vinto la prima volta lasciò la Romania per trasferirsi in Australia. Paese che vai, lotteria che trovi: quindi Mandel dovette elaborare un nuovo studio per conformarsi al sistema locale. Il matematico quindi si mise all’opera per decifrare il sistema ottenendo un nuovo metodo vincente. E alla fine lo trovò. Mandel decise quindi di mettersi alla ricerca di investitori che lo aiutassero ad acquistare i biglietti di cui necessitava.

In cosa consiste il metodo di Mandel?

Come informa il Messaggero, il metodo di Mandel consisteva nel coprire tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Una pratica del tutto lecita, finché non intervennero le autorità locali, reputando il suo operato non nello spirito del gioco, con l’introduzione di nuove norme per bloccarlo. In seguito, si trasferì negli USA, dove proeguì nell’utilizzo del suo calcolo matematico per vincere, arrivando a guadagnare oltre 30 milioni.