Meta lancia Threads: 10 milioni di registrazioni in 7 ore

Meta ha lanciato ufficialmente Threads, piattaforma destinata a fare concorrenza a Twitter. In sole 7 ore ci sono state 10 milioni di registrazioni.

Meta, Threads lanciato negli USA: in 7 ore 10 milioni di registrazioni

Meta, colosso proprietario di Facebook e Instagram, ha ufficialmente lanciato Threads negli Stati Uniti. Si tratta della piattaforma rivale di Twitter. “Facciamolo. Benvenuto in Threads” ha scritto Mark Zuckerberg nel suo primo post sul nuovo social. Threads ha registrato dieci milioni di iscritti nelle prime sette ore dopo il lancio. I dati sono stati lanciati dallo stesso Zuckerberg. La nuova piattaforma si presenta come la versione testuale di Instagram.

Per il momento, non è disponibile il lancio in Europa, come confermato dal Garante per la privacy irlandese, sul sito Irish Independent. In Europa dovrà rispondere a requisiti più stringenti, perché per il momento non soddisfa le indicazioni stabilite. Un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha affermato che la piattaforma non è ancora pronta per un’implementazione in Ue.

Threads: cos’è?

L’app era già comparsa da alcuni giorni nei negozi digitali di Apple e Google. Secondo le indiscrezioni, i piani di Meta sono accelerati in base ad alcuni problemi di Twitter, con il caos delle spunte blu e le limitazioni dei tweet. All’inizio di quest’anno Chris Cox, chief product officer di Meta Platforms, ha dichiarato che la società mira a creare un app conversazione che sia “gestita in modo sano“. Threads è un social solo testo pensato per pubblicare brevi post nei quali si possono menzionare altri utenti e inserire link con un funzionamento praticamente uguale a quello di Twitter. Ogni utente di Instagram potrà usare lo stesso account e importare la lista di persone che segue. L’app sarà a parte e con funzionalità distinte.