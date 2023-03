Meta, annunciato un altro taglio di 10mila dipendenti

Un altro taglio di 10.000 dipendenti per Meta, e la rivoluzione annunciata da Mark Zuckerberg.

Meta ha annunciato un taglio di altri 10mila dipendenti: a darne la conferma è stato lo stesso Mark Zuckerberg, parlando di “ristrutturazione”.

Zuckerberg annuncia un altro licenziamento di massa

Mark Zuckerberg continua con il suo «piano di ristrutturazione» di Meta, il suo gioiello che include – fra tutte – i colossi digital di Facebook, Instagram e Whatsapp. Infatti, è stato ufficializzato un altro taglio di 10.000 dipendenti che sarà attuato nei prossimi mesi. La nuova linea aziendale di Meta è la cancellazione dei «progetti a bassa priorità» e la riduzione del «tasso delle assunzioni».

«Ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente la dimensione del nostro team che si occupa della selezione e del reclutamento del personale».

Queste le parole di Zuckerberg. Così facendo, altre 5.000 posizioni aperte per le quali non sono state ancora effettuate assunzioni saranno chiuse.

Il momento di crisi per Zuckerberg

Un altro taglio dei dipendenti che è sintomo di una fase non troppo rosea per l’informatico ed imprenditore statunitense.

Basti pensare che lo scorso settembre, Zuckerberg perse ben 70 miliardi di dollari in pochissime ore, vedendosi dimezzare il suo patrimonio. La scommessa Metaverso non sta pagando come si aspettava, e a farne le spese sono anche tutti i componenti del suo apparato.