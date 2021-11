Violenza su donne: Beawarenow lancia video 'strong', domani online (2)

(Adnkronos) – Beawarenow affronta il tema della violenza di genere realizzando progetti sul campo, campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica attraverso l’arte partecipativa, coinvolgendo soprattutto le studentesse e gli studenti delle scuole e delle Università italiane e straniere. L’arte in tutte le sue forme per contribuire a creare una cultura del rispetto, costruire una cittadinanza attiva e promuovere comportamenti responsabili – spiega Micaela Berretti, presidente dell'associazione – E in questa particolare occasione ci piace citare Margaret Eleonor Atwood: 'Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro.

Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano'”.

Il video di Beawarenow verrà trasmesso da Urban Vision all’interno del proprio palinsesto editoriale, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. I maxi schermi della media company sono posizionati nelle seguenti location: a Milano in Alzaia Naviglio Grande 26, Largo Cairoli, Piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele II 9, Ripa di Porta Ticinese 37, Corso Vittorio Emanuele II – Galleria del Corso 2.

A Roma in Lungotevere Marzio (accanto al Museo dell’Ara Pacis), Piazza Navona (angolo Via dell’Anima, Largo di Torre Argentina, Piazza Cavour (Chiesa Valdese), Lungotevere degli Altoviti (altezza Castel Sant’Angelo), Viale Trastevere 343 (Stazione Trastevere), Via del Corso 437.