Violenza su donne: protesta opposizione su Valditara, 'Meloni e ministri in aula'

Roma, 19 nov (Adnkronos) – "I ministri competenti vengano in aula a riferire". Lo ha chiesto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga intervenendo a proposito delle parole del ministro dell'Istruzione Valditara sul femminicidio alla presentazione della Fondazione Cecchettin. "Siamo rimasti basiti nel sentire quelle parole e abbiamo atteso un giorno per sentire parole da parte della presidente del Consiglio di presa di distanza. E invece abbiamo assistito sostanzialmente ad una presa d'atto, di una condivisione di quelle parole gravissime", ha spiegato Braga.

"La presidente venga in aula con i ministri", ha poi detto la deputata di Avs Francesca Ghirra unendosi alla richiesta del Pd. Sulla stessa linea Azione e M5s. La polemica si è infiammata poi per l'intervento del deputato della Lega Mario Sasso: "E' un dato di fatto", ha spiegato il leghista a proposito di quanto detto da Valditara: "Una cultura che è quella propriamente islamica considera le donne come degli esseri inferiori", ha detto tra l'altro Sasso.

"Affermazioni razziste, sulla falsariga di quelle del ministro dell'Istruzione che ha detto cose gravissime ribadite da Sasso", ha detto nel suo intervento il capogruppo di Iv Davide Faraone chiedendo alla presidenza della Camera di valutare un provvedimento per le parole di Sasso.