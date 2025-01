Visibilia: Gasparri, 'freddezza Fdi su Santanchè? Valutazioni politiche interne le fanno loro'

Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) – "Se c'è freddezza di Fdi sul caso Santanché? Noi difendiamo un principio, che una persona è condannata quando c'è una condanna definitiva. Se lì ci sono altre problematiche interne di equilibrio, questo non lo sappiamo. Noi diciamo che uno finché non ha una condanna definitiva, fosse ministro o un agricoltore o un astronauta è innocente. Quindi noi affermiamo un principio diritto". Così, il capogruppo dei senatori di Fi Maurizio Gasparri a Caltagirone (Catania) per ricordare don Sturzo. "Poi le valutazioni politiche interne a Fratelli d'Italia, le fanno loro- dice- Sì, vedo quello che scrivono i giornali, ma insomma, immagino che il garantismo valga per tutti i casi. Poi, se ci sono altre valutazioni lo diranno. Insomma, avevo visto anch'io questa valutazione".