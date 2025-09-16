Visibilia: si torna in aula 21 ottobre, calendario udienze Santanchè fino a maggio

Milano, 16 set. (Adnkronos) – Si torna in aula a Milano il prossimo 21 ottobre, poi è previsto un calendario settimanale fino a maggio per Visibilia che vede tra gli imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di falso in bilancio. Nel processo che vede imputate 16 persone, si entrerà nel vivo – davanti a un collegio con due nuovi giudici su tre – la prossima udienza con la formalizzazione delle prove.

Dopo ottobre si torna in aula a dicembre (11 e 18), quindi altre udienze sono previste a gennaio 2026 (8, 15, 22 e 29), febbraio (5, 12 e 26), marzo (5, 12, 17), altre due date sono state indicate ad aprile (16 e 22) e due a maggio (14 e 21).

L'udienza odierna è servita anche a chiarire un punto dell'indagine. A domanda di uno dei difensori, l'avvocato Matias Manco, sul destino delle conversazioni che vedono protagonista la ministra del Turismo, la Procura di Milano, con la pm Maria Giuseppina Gravina, ha precisato che dall'agosto del 2023, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che dà ragione a Matteo Renzi sulla vicenda Open, "era stata data disposizione alla polizia giudiziaria di separare ed escludere" le conversazioni dove Daniela Santanché compare come mittente o destinataria. "Le mail non ci sono, non fanno parte del fascicolo". Una risposta che soddisfa le parti e che rispetta le indicazioni della Corte Costituzionale che nel luglio 2023 dispone che è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza.