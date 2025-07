Vitalizi: ex parlamentari, 'no Camera a lodo da 20mln di risparmi, ricorso in Cassazione e all'Ue'

Vitalizi: ex parlamentari, 'no Camera a lodo da 20mln di risparmi, ricor...

Roma, 18 lug (Adnkronos) – "Abbiamo avuto una trattativa con la Camera. Avevamo fatto una proposta, rinunciando a una serie di diritti e portando un risparmio notevole. Ma la Camera non ha voluto adottare questo punto di equilibro e ora utilizzeremo tutte le possibilità che le leggi ci danno per chiedere in Cassazione e in Europa non la difesa di un privilegio ma la difesa del prestigio e del valore del Parlamento".

Gli ex parlamentari non rinunciano alla battaglia sui vitalizi e, come ha spiegato Giuseppe Gargani, passano al contrattacco dopo lo stop imposto dal Collegio di appello di Montecitorio.

Il 'lodo' proposto, ha spiegato il presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, avrebbe ridotto di circa 20mln di euro l'importo delle pensioni degli ex. Con la delibera Fico, che ha rivisto la disciplina dei vitalizi, ci sarebbero "12 milioni risparmiati", fa notare ancora Gargani puntando il dito sulla 'sentenza' del Collegio di Montecitorio: "Quanto deciso dalla Camera, ovvero di agire retroattivamente, è un precedente pericolosissimo e potrebbe incidere sul passato anche dei cittadini, non vorrei portasse al taglio delle pensioni dei cittadini".

Critiche, dal presidente degli ex parlamentari, anche verso la presidente del Collegio Ylenia Lucaselli e Giuseppe Conte: "Lucaselli dice di aver applicato la legge, la Costituzione e l'indirizzo della Consulta ma da avvocato sa di dire una bugia. Conte, mentre era riunita la camera di Consiglio, ha fatto dichiarazioni per intimorire il collegio dicendo cose fuori dalla grazia di Dio, da avvocato inorridirei. Litigano tra loro perché ognuno vuole il merito".