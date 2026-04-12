Vittoria netta di Magyar: Tisza ottiene i due terzi dei seggi in Ungheria

Peter Magyar e il partito Tisza vincono le elezioni con una chiara maggioranza dei due terzi, sconfessando Viktor Orban e innescando celebrazioni e reazioni diplomatiche

Le elezioni politiche in Ungheria del 12 aprile 2026 hanno consegnato al paese un esito netto: il leader dell’opposizione, Peter Magyar, è riuscito a ottenere una supermaggioranza in Parlamento, modificando lo scenario politico dopo sedici anni di governo di Viktor Orban. Con lo spoglio quasi concluso e il 97,74% delle schede scrutinato, il partito Tisza ha conquistato 138 seggi su 199, superando la soglia dei 133 necessari per controllare i due terzi dell’Assemblea.

Il risultato elettorale si traduce anche in percentuali chiare: il partito di Magyar ha raccolto il 53,6% dei voti, mentre il blocco di Orban, Fidesz, si è fermato al 37,7%. L’unica altra formazione ad entrare in Parlamento è stata l’ultradestra di Mi Hazánk, con circa il 5,9% e 6 seggi. Questi numeri spostano l’orizzonte politico nazionale e avranno riflessi sulle relazioni esterne del paese.

Uno spartiacque politico dopo sedici anni

La vittoria di Peter Magyar è stata salutata come la fine di un’epoca: il premier uscente Viktor Orban ha riconosciuto la sconfitta e ha telefonato al vincitore per congratularsi, segnando una transizione formale delle responsabilità. Sul palco delle celebrazioni a Budapest, il leader vincente ha dichiarato che gli ungheresi hanno scelto l’Europa e ha parlato di aver “liberato il paese”: parole che evidenziano la portata simbolica del risultato. L’affluenza, con punte record vicino al 78% rilevate durante la giornata, ha confermato l’intenso coinvolgimento dell’elettorato.

Numeri e dinamiche del voto

Il quadro numerico è decisivo: 138 seggi assegnati a Tisza su 199 garantiscono non solo il governo ma anche la capacità di approvare modifiche costituzionali senza alleanze esterne. Maggioranza dei due terzi indica la possibilità di intervenire su regole istituzionali e organi di garanzia, un potere che cambia radicalmente la relazione tra esecutivo e Parlamento. Per il partito di Orban, ridotto a 55 seggi, si apre una fase di riorganizzazione all’opposizione.

Reazioni pubbliche e internazionali

Le strade di Budapest si sono animate di festeggiamenti: sostenitori di Magyar hanno applaudito e si sono abbracciati dopo l’ammissione della sconfitta da parte di Orban. A livello internazionale, leader e governi hanno inviato messaggi di congratulazioni; tra questi la premier italiana ha pubblicato un saluto di auguri al vincitore ringraziando anche Orban per la collaborazione degli anni precedenti. La vittoria ha subito interpretazioni contrastanti: per alcuni osservatori è un ritorno a politiche più aperte verso Bruxelles, per altri il risultato pesa soprattutto per le modifiche istituzionali che la maggioranza potrà promuovere.

Tensioni e contestazioni durante la giornata elettorale

La campagna e la giornata del voto non sono state prive di polemiche: da entrambi gli schieramenti sono giunte accuse di irregolarità e segnalazioni su comportamenti sospetti ai seggi. Denunce di presunte pressioni, tentativi di compravendita di voti e segnalazioni operative hanno caratterizzato la fase di scrutinio, sollevando discussioni pubbliche sull’integrità del processo. Pur con le contestazioni, le autorità elettorali hanno proceduto allo spoglio e diffuso i risultati progressivi.

Implicazioni future per la politica ungherese

Con il controllo parlamentare garantito dalla supermaggioranza, il governo guidato da Magyar potrà orientare riforme legislative significative. Questo vale in particolare per le norme costituzionali, l’assetto degli organismi di controllo e le politiche europee. L’esito rappresenta inoltre un test per i rapporti tra Budapest e Bruxelles: il nuovo esecutivo dovrà bilanciare le promesse di riforma interna con l’esigenza di collaborare su temi come il bilancio, la migrazione e la sicurezza regionale.

Quali nodi saranno prioritari

Tra le questioni immediatamente rilevanti figurano la ricomposizione dell’assetto istituzionale, il possibile rinnovamento delle politiche economiche e la ridefinizione delle relazioni estere. Il fatto che una forza di governo disponga di una maggioranza così ampia rende verosimile un’agenda legislativa ambiziosa; al contempo, la presenza in Parlamento di forze estreme minori mantiene aperta l’attenzione su temi di polarizzazione sociale e sicurezza politica.

In sintesi, l’esito elettorale del 12 aprile 2026 segna un cambiamento profondo nella storia recente dell’Ungheria: la vittoria di Magyar e del partito Tisza apre un periodo nuovo, ricco di opportunità e di sfide, sia sul piano interno che sul versante delle relazioni internazionali.