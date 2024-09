Vittorio Feltri: «Destra o sinistra? Sono un idiota, mi si confà di più alla mia identità».

Il giornalista Vittorio Feltri, durante l'episodio di "Donne in preda a una crisi di nervi", risponde a Piero Chiambretti riguardo la sua posizione politica definendosi un idiota. Nel talk show si discute anche di altri personaggi come Paola Ferrari, la quale racconta le sue esperienze lavorative e la relazione con il suocero Carlo De Benedetti. Infine, Asia Argento riflette sulla tragica morte del suo fidanzato, il chef Anthony Bourdain.

Il giornalista Vittorio Feltri risponde alla domanda di Piero Chiambretti su che cosa sia, se di destra o di sinistra, dicendo: «Sono un idiota, è quello che si accorda di più con il mio carattere». Questa frase viene pronunciata durante l’episodio di “Donne in preda a una crisi di nervi” quando Chiambretti lo interroga su quale posizione politica abbia. Chiambretti racconta come Feltri sia una persona che sa come far nascere le crisi di nervi negli altri grazie alle sue audaci dichiarazioni. Durante lo show, la conversazione riguarda anche altri ospiti come Paola Ferrari e Emma Bonino. Il colloquio con Feltri si estende sulla politica e sull’eredità degli Agnelli. Intanto, Ferrari condivide le sue esperienze riguardanti la sua carriera, le sue colleghe e la relazione con il suocero, Carlo De Benedetti. Infine, Asia Argento riflette sul suo fidanzato, il famoso chef Anthony Bourdan, che si è suicidato nel 2018.