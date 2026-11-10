Vivenzio (Fibercop): “Aziende sono responsabili di informazioni trasparenti”

“La fiducia dei cittadini è messa a dura prova da tutta una serie di informazioni che non vengono verificate. Come azienda ci sentiamo responsabili di dare informazioni trasparenti e accurate. Non c’è una corsa ad una produzione eccessiva di contenuti, ma facciamo molta attenzione al processo ...

“La fiducia dei cittadini è messa a dura prova da tutta una serie di informazioni che non vengono verificate. Come azienda ci sentiamo responsabili di dare informazioni trasparenti e accurate. Non c’è una corsa ad una produzione eccessiva di contenuti, ma facciamo molta attenzione al processo editoriale”. Così Roberta Vivenzio, direttrice comunicazione di Fibercop intervistata dall’Adnkronos a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano, e ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini.

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