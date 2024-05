Von der Leyen: AfD fa propaganda per Putin e poi parla di patria...

Roma, 8 mag. (askanews) - Ursula Von der Leyen bacchetta l'estrema destra in Germania e conquista la platea del Congresso della Cdu, il partito conservatore tedesco a cui appartiene, a Berlino intitolato "In libertà, in sicurezza, in Europa". La presidente della Commissione europea in lizza per un ...

Roma, 8 mag. (askanews) – Ursula Von der Leyen bacchetta l’estrema destra in Germania e conquista la platea del Congresso della Cdu, il partito conservatore tedesco a cui appartiene, a Berlino intitolato “In libertà, in sicurezza, in Europa”. La presidente della Commissione europea in lizza per un secondo mandato alle europee di giugno ha condannato gli atti di violenza contro esponenti politici, come la recente brutale aggressione all’europarlamentare socialdemocratico in Sassonia, Matthias Ecke.

“Quando parliamo delle minacce che pesano sulle nostre democrazie, non parliamo solo di posizioni e contenuti. Si tratta anche di persone. Che si tratti di un consiglio municipale, di un parlamento locale, del Bundestag o del Parlamento europeo, dobbiamo proteggere dalle aggressioni tutti coloro che si impegnano per la nostra società democratica e il nostro Paese, indipendentemente dal partito a cui appartengono”.

Ha così chiesto di condannare duramente gli autori di queste azioni violente e poi ha attaccato:

“Riassumo brevemente: l’AfD fa propaganda per Putin e spionaggio per la Cina in vista delle elezioni europee. E l’AfD parla di popolo e patria, poi tradisce questa patria alle spalle, per gli autocrati. Dovrebbero vergognarsi! Care amiche e cari amici”.