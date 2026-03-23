Washington prende in considerazione Mohammad Bagher Ghalibaf come potenziale leader dopo un accordo

Negli ultimi rapporti internazionali emerge che l’amministrazione statunitense sta conducendo una valutazione «con discrezione» su Mohammad Bagher Ghalibaf come possibile interlocutore e persino come futuro leader che potrebbe guidare un Iran in fase di transizione. Questa ipotesi, riportata da Politico, riflette un approccio pragmatico di alcune anime della Casa Bianca che puntano a trovare partner disponibili a negoziare un’intesa dopo l’escalation.

Parallelamente al dibattito politico, il teatro operativo rimane agitato: fonti militari e media internazionali riferiscono di lanci missilistici dall’Iran verso Israele e di raid aerei che hanno colpito obiettivi a Teheran. Le autorità israeliane hanno segnalato che alcuni missili balistici non sono stati intercettati dai sistemi di difesa, alimentando timori su una possibile ampia escalation regionale.

La valutazione politica di Washington

Secondo le informazioni diffuse, l’ipotesi di considerare Ghalibaf — un politico e militare di rilievo di 64 anni — nasce da una valutazione pragmatica: alcuni funzionari lo ritengono un candidato «praticabile» in grado di condurre trattative con gli Stati Uniti nella fase successiva al conflitto. È importante sottolineare che, come dichiarato dalle stesse fonti, non è stata presa alcuna decisione e la procedura è descritta come un processo che richiede tempo e approfondimenti. In questo contesto il termine praticabile assume il significato di una figura capace di negoziare intese concrete senza necessariamente riflettere un’appoggio aperto e immediato.

Chi è Mohammad Bagher Ghalibaf?

Ghalibaf è noto sia per il suo passato nelle forze armate sia per il ruolo politico: presidente del Parlamento iraniano, figura con esperienze amministrative e militari, è spesso al centro di affermazioni dure nei confronti di Washington e dei suoi alleati. Nonostante i toni bellicosi che occasionalmente lo hanno contraddistinto, alcuni ambienti diplomatici valutano la sua autorevolezza interna come un possibile asset in una fase negoziale. Lo stesso Ghalibaf ha però smentito trattative con gli Usa, definendo tali notizie come fake news volte a influenzare i mercati.

Il contesto militare e le ripercussioni immediate

Sul terreno, le dinamiche sono intense: le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver rilevato un nuovo attacco missilistico dall’Iran, con sirene attivate nel nord di Israele e segnalazioni di esplosioni a Teheran. Le autorità israeliane affermano che alcuni missili balistici non sono stati intercettati dai sistemi di difesa, mentre d’altro canto l’Idf parla di una serie di raid aerei su vasta scala diretti a colpire infrastrutture che ritiene legate al cosiddetto «regime del terrore». L’accavallarsi di operazioni offensive e dichiarazioni pubbliche rende il quadro estremamente volatile.

Reazioni regionali e globale

La tensione si riflette anche nelle mosse degli alleati: il Mediterraneo orientale ha visto l’arrivo di assetti navali e aerei per rinforzare difese e deterrenza, mentre paesi della regione hanno riferito di intercettazioni di droni e altri velivoli. Organismi internazionali e agenzie energetiche segnalano danni agli impianti e rischi per i flussi commerciali, con l’idea che una prosecuzione del conflitto possa avere effetti strutturali sull’economia e sulla sicurezza globale. Il concetto di escalation qui non è solo militare ma anche economico e diplomatico.

Scenari possibili e implicazioni diplomatiche

Se l’ipotesi di puntare su una personalità come Ghalibaf dovesse prendere corpo — sempre nel rispetto dei processi interni iraniani e delle valutazioni internazionali — si aprirebbero scenari complessi: da un lato la possibilità di un accordo che limiti alcune minacce e preveda garanzie; dall’altro la difficoltà di far accettare un leader percepito da molti come parte dell’establishment militare e politica. È quindi plausibile che qualsiasi negoziato richieda garanzie legali internazionali e passi intermedi di fiducia per risultare sostenibile.

In conclusione, la convergenza tra valutazioni strategiche della Casa Bianca e la realtà degli scontri sul terreno crea un quadro incerto. Mentre alcuni attori internazionali esplorano opzioni operative e politiche, la situazione rimane caratterizzata da un alto livello di rischio: l’ipotesi di un nuovo assetto interno in Iran è al momento uno degli elementi che potrebbe, in futuro, influenzare l’evoluzione della crisi e la possibilità di un’intesa duratura.