In Italia, nella prima settimana di agosto, sono stati registrati 24 nuovi casi di infezione da virus West Nile: tra i casi confermati sono stati notificati tre decessi, uno in più rispetto a settimana scorsa.

Leggi anche: Monfalcone, anziana dorme su un lettino in spiaggia: la chiamata ai carabinieri e la decisione inaspettata

West Nile, il bollettino dell’Istituto superiore di sanità

Il bollettino del West Nile, aggiornato al 7 agosto, registra 24 nuovi casi in Italia nell’ultima settimana: dall’inizio di maggio 2024 sono stati confermati in totale 52 casi. Nell’ultima settimana si è verificato anche un decesso, salgono quindi a tre i morti a causa del virus: uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Emilia Romagna. Salgono a 28 le province con dimostrata circolazione del West Nile, appartenenti a nove regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna, Puglia e Abbruzzo.

Non risultano casi di Usutu virus

Il bollettino di sorveglianza integrata del West Nile e dell’Usutu virus non rileva però casi di quest’ultimo. L’Usutu virus è un arbovirus appartenente alla famiglia Flaviviridae e al genere Flavivirus: fu isolato per la prima volta nel 1959 in Sudafrica nelle zanzare Culex Neavei. Mostra somiglianze con il West Nile virus.

Leggi anche: Versilia, morta la tartaruga più grande del mondo: carcassa impigliata in una cima