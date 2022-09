William e Kate in visita in Galles dopo la morte della regina

Holyhead, 27 set. (askanews) – Prima visita ufficiale di William e Kate, che ora hanno il nuovo titolo di principe e principessa del Galles, proprio nella regione, da Holyhead ad Anglesey, nel Galles del Nord, prima, poi a Swansea nel Galles sudoccidentale. William infatti con la morte della nonna e l’ascesa al trono del padre ha immediatamente assunto il titolo di principe del Galles.

Si è dunque concluso per la monarchia britannica il lungo periodo di lutto per la scomparsa di Elisabetta II, l’8 settembre scorso.

Non ci sono più bandiere a mezz’asta sulle residenze reali. Per il momento Re Carlo III resta in Scozia: dovrebbe rimanere nella sua casa di Birkhall fino all’inizio di ottobre.