Le scelte dei giudici di X Factor 2023

La serata degli Home Visit di X Factor 2023 ha portato a una serie di scelte decisive da parte dei giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ogni giudice ha dovuto selezionare i talenti che accederanno alla fase dei live, dando vita a esibizioni emozionanti e a momenti di grande tensione. Le scelte, però, non sono state accolte senza polemiche, con il pubblico che si è diviso sulle decisioni prese.

Le esibizioni di Achille Lauro

Achille Lauro ha aperto la serata con i suoi concorrenti, tra cui i Les Votives, Lorenzo Salvetti, Ibrahim e i Patagarri. I Patagarri hanno presentato un inedito intitolato La banca in pieno centro, mentre Lorenzo ha scelto di eseguire una cover di Le parole più grandi di Coez. Ibrahim ha impressionato con Heathens dei Twenty One Pilots, e i Les Votives hanno tentato di conquistare il giudice con una reinterpretazione di Città vuota di Mina. Alla fine, Lauro ha deciso di portare ai live Lorenzo Salvetti, Les Votives e i Patagarri, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Le scelte di Jake La Furia

Jake La Furia ha dovuto scegliere tra i Potara, Elmira, Francesca Siano e i The Foolz. I Potara hanno presentato una versione originale di Parole parole, mentre Francesca ha eseguito una cover acustica di The rhythm of the night. I The Foolz hanno cercato di colpire il giudice con E la luna bussò di Loredana Bertè, e Elmira ha cantato Talking to the moon di Bruno Mars. Alla fine, Jake ha scelto Elmira, Francesca e i The Foolz, ma la sua decisione di escludere i Potara ha suscitato molte critiche.

Le scelte di Paola Iezzi e Manuel Agnelli

Paola Iezzi ha dovuto decidere tra Pablo Murphy, Laura Fetahu, i Frammenti e i Dimensione Brama. Dopo esibizioni di grande impatto, ha scelto di portare ai live i Dimensione Brama, Laura e Pablo. Manuel Agnelli, infine, ha selezionato Mimì Caruso, i Punkcake e Danielle, escludendo Beatrice Fita, una scelta che ha sollevato un acceso dibattito online. Le reazioni del pubblico sono state forti, con molti che hanno messo in discussione le scelte dei giudici e la qualità dei concorrenti.

Le reazioni del pubblico

Il web ha reagito in modo variegato alle scelte dei giudici. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, affermando che alcune decisioni potrebbero portare a un’edizione di X Factor poco memorabile. I Punkcake, in particolare, sono stati al centro di molte discussioni, con alcuni che prevedevano la loro eliminazione già alla prima puntata. Anche la scelta di Achille Lauro di escludere Ibrahim ha suscitato polemiche, così come la decisione di Jake di non portare i Potara, che avevano inizialmente colpito il pubblico. Le critiche si sono amplificate, con alcuni spettatori che hanno messo in dubbio la capacità dei giudici di riconoscere il talento.