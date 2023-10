Home > Video > X Factor: la conferenza stampa e le novità della nuova edizione X Factor: la conferenza stampa e le novità della nuova edizione

Torna l'appuntamento con la nuova edizione di X Factor, al via il 14 settembre su Sky. Alla conferenza stampa Ambra, Fedez, Morgan e Dargen D'Amico, assente invece la conduttrice Francesca Michielin, in ripresa dopo un delicato intervento a causa del quale ha cancellato il suo tour. La vedremo nelle puntate registrate prima dell'operazione, e tornerà sul palco dal 26 ottobre, per le puntate live. Tante le novità annunciate, e non è mancato un intervento di Morgan in merito all'episodio avvenuto durante il concerto dedicato a Franco Battiato: "Le parole sono molto importanti, possono ferire molto, sono armi pesanti, è stato un momento difficile. Ho voluto dare concretezza al mio gesto perché una parola non sia presa alla leggera. È stato un bellissimo concerto per chi lo ha vissuto, chi non lo ha vissuto ha vissuto solo la bruttezza di quella estrapolazione. Se vogliamo, possiamo continuare a parlarne, ma dopo X Factor, adesso diamo spazio alla musica"