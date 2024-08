Zanzare in casa: il metodo giapponese per evitarle

Sono diversi i rimedi e le soluzioni naturali che permettono di tenere a distanza gli insetti come le zanzare in casa. Tra i tanti rimedi, anche fai da te, il metodo giapponese è uno di quelli maggiormente indicati. Vediamo di cosa si tratta e come fare per renderlo efficace e adatto in ogni momento in maniera naturale e semplice.

Sebbene la stagione estiva sia molto amata, ci sono sempre dei pericoli che possono incombere e uno di questi è sicuramente rappresentato dalle zanzare. Questi insetti, di cui alcuni davvero pericolosi e dannosi, come la zanzara tigre, vanno tenuti a bada nel modo giusto per evitare che possano mordere o pungere sia gli adulti che i bambini.

Sono delle compagne indesiderate per chiunque che possono, qualora attaccassero o pungessero, giungere a colpire le braccia e le gambe che sono le aree maggiormente esposte. Provare a conoscerle, individuare la specie maggiormente adatta è sicuramente il modo migliore per tenerle alla larga e quindi difendersi.

I ristagni d’acqua, così come gli innaffiatoi, ma anche i vasi, i sottovasi, oltre agli alimenti dolci e zuccherosi sono sicuramente una fonte attrattiva per gli insetti come le zanzare. Provare a tenersi alla larga da tutto ciò impedisce a questi insetti di entrare in casa e quindi evitare la loro presenza in qualunque momento.

Zanzare in casa: metodo naturale

Non solo in Italia, ma anche in Giappone, a causa del clima e del caldo umido, vi è una vera e propria invasione di insetti come le zanzare che sono sempre più in aumento. Per questa ragione sono sempre di più i metodi anche naturali che consentono di allontanarle e tenerle a distanza dall’abitazione, ma anche dagli esseri umani, in generale.

In Giappone uno dei metodi e rimedi maggiormente usati sono naturali come l’uso di piante che hanno finalità di repellenti. Una di queste piante è sicuramente l’erba miseria che emette un odore che permette di tenerle alla larga. Un’erba da tenere in giardino, ma anche in vasi come il basilico sulle finestre o davanzali.

Gli oli essenziali a base di citronella, eucalipto e tea tree da applicare sulla pelle o anche in spray e lozioni per ambienti da spruzzare per la casa aiutano a creare una sorta di barriera contro gli insetti come le zanzare. In Giappone si tende a usare anche le kaya, ovvero delle reti da mettere sopra i letti proprio per impedirne l’ingresso.

Oltre a questi metodi e soluzioni naturali, vi sono anche trappole fai da te sempre a base di rimedi casalinghi come il bicarbonato oppure le erbe aromatiche quali il rosmarino, il basilico che emanano un odore sgradevole che permette di tenerle alla larga e quindi evitare l’ingresso alla casa e all’ambiente.

Zanzare in casa: repellente migliore

Il problema delle zanzare in casa non si risolve, soltanto con il metodo giapponese, ma anche con vari altri rimedi. Il miglior repellente è sicuramente Ecopest Home, un dispositivo tecnologico e innovativo considerato una ottima alternativa all’uso di pesticidi e di insetticidi che risultano dannosi e controproducenti.

Questo prodotto molto piccolo e quindi non ingombrante sicuramente aiuta a tenerle alla larga grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni. Il compito infatti degli ultrasuoni è proprio quello di tenerle a distanza riuscendo così a rendere la casa un luogo ospitale e accogliente per gli esseri umani e gli animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente ecologico privo di batterie che non possono essere smaltite, non fastidioso, silenzioso e quindi non disturbante per gli altri, UN repellente da accendere h24 7 giorni su 7 semplicemente collegandolo alla presa di corrente in modo che possa esercitare tutte le proprietà sia dentro che fuori la casa.

Questo dispositivo agisce proteggendo la casa fino a una superficie di 250 metri quadrati proteggendo da qualsiasi insetto: mosche, ragni, calabroni, terme, termiti, pesciolini d’argento, ma anche i roditori.

Un repellente da ordinare soltanto dal sito ufficiale del prodotto dal momento che risulta esclusivo e originale, quindi non reperibile nei siti di e-commerce o negozi fisici. Si riempie il modulo presente in fondo alla pagina con i propri dati per poi essere contattati dall’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine. Un dispositivo come Ecopest Home ha il costo di 49,90€ per due confezioni da pagare con Paypal, carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

