Sull’isola di Pemba, nell’arcipelago di Zanzibar, in Tanzania, otto bambini e una donna sono morti dopo aver mangiato carne di tartaruga di mare: in tutto, almeno altre 78 persone sono state ricoverate per una grave intossicazione alimentare.

Leggi anche: Guerra Israele-Hamas, il racconto di Suhail Habib: “Costretti a mangiare mangimi per animali per sopravvivere”

Mangiano carne di tartaruga marina: morte 9 persone

Il medico del distretto di Mkoani, Haji Bakari, ha spiegato che, sulla base di test di laboratorio, tutte le vittime avevano mangiato martedì scorso carne di tartaruga marina, anche se le autorità sono state informate del caso solo nella giornata di venerdì. La donna era la madre di due dei bambini che sono morti. A Zanzibar la carne di tartaruga è considerata come una prelibatezza del posto, anche se in alcuni casi può sviluppare una tossina che è altamente letale e per la quale non esistono né cure e né antidoti.

Le autorità lanciano un appello

Le autorità di Zanzibar hanno inviato una squadra di gestione dei disastri ed hanno lanciato un appello alla popolazione per non consumare tartarughe marine. Per lo stesso motivo, nel novembre del 2021, sempre sull’isola di Pemba erano morte altre 7 persone, fra cui un bambino di tre anni.

Leggi anche: Raid di Israele in Libano: Hezbollah risponde con una raffica di razzi