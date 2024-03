Raid di Israele in Libano: Hezbollah risponde con una raffica di razzi

Raid di Israele in Libano: Hezbollah risponde con una raffica di razzi

Proseguono le forti tensioni in Medio Oriente che, ormai da qualche settimana, non si restringono più alla sola Striscia di Gaza. Ieri sera, Israele ha lanciato un nuovo raid nell’area orientale del Libano; un attacco nel quale è morta una persona. Dall’altro lato, Hezbollah non è stato a guardare e ha risposto nelle ore successive con un intenso lancio di razzi.

Israele, il raid in Libano: l’attacco a Oriente

Nelle scorse ore, fonti della sicurezza e media libanesi hanno fatto sapere che l’area orientale del Paese è stata interessata da un nuovo raid dell’Idf. Le forze speciali di Israele hanno attaccato vicino a Baalbeck: un bersaglio che già era stato preso di mira un’altra volta dall’inizio della guerra a Gaza. Secondo quanto riferito da fonti libanesi, nell’attacco avrebbe perso la vita una persona, ma ci sarebbero anche alcuni feriti.

Israele, il raid in Libano: la risposta

Dall’altra parte, Hezbollah ha risposto durante la notte con un pesante attacco missilistico sferrato verso la zona nord di Israele. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno comunicato che 70 razzi sono piovuti dal cielo contro le Alture del Golan: al momento, non si hanno notizie di morti o feriti.