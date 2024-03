Suhail Habib, un collaboratore di Medici senza frontiere, si trova bloccato con la famiglia nel nord della Striscia di Gaza e ha raccontato che, per sopravvivere, sono costretti a mangiare mangime per uccelli e asini. Il racconto è stato diffuso dall’organizzazione umanitaria per denunciare la situazione in cui si trova questo parte di Palestina.

Il racconto di Suhail Habib

Il collaboratore di Medici senza frontiere, che si occupra della manutenzione dei veicoli di Msf nella Striscia, ha raccontato: “La vita è diventata cinque volte più difficile. Non abbiamo la farina perché l’esercito israeliano l’ha bloccata. Siamo costretti a mangiare mangimi per animali per sopravvivere, a volte mangime per uccelli e per asini, a volta erba che raccogliamo per strada. Cerchiamo di sopravvivere alla fame. Sono tre giorni che non mangio, e mia moglie continua a chiedermi: ‘Cosa hai mangiato oggi?’. Io rispondo che non ho fame. Torno a casa a mani vuote, senza farina, senza pane, senza riso. Oggi 1 kg di riso costa 33 dollari, perciò non riesco a sfamare i miei figli. Non abbiamo acqua potabile, elettricità, né medicine. Mia madre soffre di pressione alta e di diabete ma non riusciamo a procurarci i farmaci. Molte persone a Gaza soffrono di problemi resporatori a causa del fumo e della polvere dei bombardamenti. Anche le malattie trasmissibili si stanno diffondendo rapidamente“.

Von der Leyen: “Incoraggio i Paesi Ue a contribuire”

Durante un intervento al Parlamento europeo, Von der Leyen ha dichiarato: “Incoraggio tutti gli Stati membri a contribuire con le loro risorse, per consentire una fornitura stabile e significativa di aiuti a Gaza“. Sono diversi i Paesi, tra cui alcuni Stati Ue, che hanno iniziato a paracadutare aiuti umanitari dalla Giordania a Gaza.

