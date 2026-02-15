Zelensky chiede cessate il fuoco e garanzie pluriennali per accettare elezioni

Volodymyr Zelensky ha chiesto un cessate il fuoco effettivo prima di qualsiasi consultazione elettorale nazionale, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il presidente ucraino ha sostenuto che le elezioni richiedono condizioni di sicurezza tangibili e non solo impegni politici. Senza una tregua prolungata, ha affermato, non è possibile garantire un voto libero e credibile.

Le richieste del presidente ucraino

Zelensky ha posto al centro del suo intervento la necessità di garanzie concrete per la sicurezza dei cittadini e dei seggi elettorali. Ha ribadito che qualsiasi calendario elettorale deve essere subordinato a meccanismi verificabili di cessazione delle ostilità. Dal punto di vista politico, ha denunciato uno squilibrio nelle attese internazionali sulle concessioni da parte di Kiev.

I negoziati di ginevra

Il presidente ha commentato la tornata negoziale prevista per il 17 e 18 febbraio a Ginevra, chiedendo che gli incontri siano «seri e sostanziali». Ha sottolineato l’esigenza che le responsabilità siano ripartite sullo stesso livello tra le parti coinvolte, anziché concentrarsi unilateralmente su Ucraina.

L’appuntamento di Ginevra rappresenta il prossimo sviluppo diplomatico sul conflitto e sarà osservato per la concretezza degli esiti e per l’eventuale impatto sulla possibilità di indire consultazioni nazionali.

Le aspettative di Kiev e il ruolo delle garanzie

La delegazione ucraina pone al centro del negoziato le garanzie di sicurezza come condizione imprescindibile per attrarre investimenti e stabilizzare il Paese nel lungo periodo. La richiesta mira a strumenti con durata sostanzialmente superiore alla proposta statunitense, che prevede impegni di 15 anni. Kiev sollecita meccanismi più duraturi — nell’ordine di 20, 30 o anche 50 anni — per offrire certezze alle imprese e ai cittadini.

La scelta di durate estese risponde alla necessità di non trasformare le garanzie in soluzioni temporanee, ma in una cornice di protezione continuativa. Queste istanze influiranno sia sulla capacità di richiamare capitali esteri sia sulle condizioni per eventuali consultazioni nazionali, e saranno valutate nelle prossime fasi negoziali per la loro concreta applicabilità.

Perché le garanzie contano

Il presidente ha ribadito che le garanzie non sono solo un accordo politico, ma una condizione per la ripresa economica.

Gli investitori incontrati cercano assicurazioni su orizzonti pluriennali, necessari per pianificare la ricostruzione e il rilancio produttivo.

In questo quadro, la proposta statunitense di 15 anni è stata descritta come un punto di partenza e non come un traguardo definitivo.

Pressioni, concessioni e la dinamica con Washington

Il presidente ha riconosciuto una pressione crescente da parte dell’amministrazione americana per ottenere risultati concreti nel processo di pace. Ha però segnalato una frizione: molte discussioni sulle concessioni si concentrano esclusivamente su ciò che l’Ucraina dovrebbe cedere, senza un impegno equivalente verso Mosca. Secondo Kiev, questo squilibrio rischia di tradursi in svantaggi ingiustificati per la parte ucraina.

La critica riguarda in particolare l’assenza di garanzie reciproche che accompagnino le richieste di rilancio negoziale. Dal punto di vista diplomatico, la proposta statunitense di 15 anni resta indicata come punto di partenza e non come traguardo definitivo. Dal punto di vista ESG, la dimensione delle garanzie è considerata cruciale per la ripresa economica e per attrarre investimenti a lungo termine: senza misure di sicurezza e responsabilità chiare, il rischio politico rimane elevato.

Il ruolo degli Stati Uniti e delle figure coinvolte

Durante il soggiorno in Germania Zelensky ha incontrato rappresentanti statunitensi di rilievo, tra cui Steve Witkoff e Jared Kushner. A Monaco ha parlato con il senatore Marco Rubio, aggiornandolo sulla situazione al fronte e sulle ripercussioni degli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche.

Questi contatti confermano che il processo negoziale è strettamente intrecciato alla diplomazia multilaterale. Dal punto di vista politico, incontri bilaterali e consultazioni con esponenti statunitensi mirano a coordinare risposte sulla sicurezza e sulle garanzie necessarie per sostenere la ripresa economica e attrarre investimenti a lungo termine.

La richiesta di coinvolgimento europeo e la prospettiva del cessate il fuoco

Il presidente ucraino ha denunciato l’«assenza percepita» dell’Europa nel tavolo negoziale e ha chiesto un coinvolgimento diretto dei Paesi continentali. Secondo Kiev, la partecipazione europea potrebbe incrementare la legittimità delle trattative e favorire un equilibrio nelle proposte avanzate.

Dal punto di vista politico, la richiesta mira a integrare le istanze continentali nel processo di pace e a rafforzare le garanzie richieste da Kiev. Dal punto di vista ESG, la maggiore partecipazione internazionale è vista come condizione per sostenere la ripresa economica e attrarre investimenti necessari alla ricostruzione. Kiev attende una risposta formale dagli interlocutori europei e valuta il ruolo che un coinvolgimento diretto potrebbe avere sulla prospettiva di un cessate il fuoco.

Nel contesto delle richieste di maggiore coinvolgimento europeo, i funzionari di Kiev hanno precisato le condizioni per eventuali consultazioni elettorali.

Le elezioni possono essere indette soltanto se precedute da un cessate il fuoco realistico. Il presidente Volodymyr Zelensky ha proposto una tregua di due mesi per consentire l’organizzazione di referendum e delle operazioni di voto.

Zelensky ha escluso la possibilità di tenere consultazioni mentre il conflitto è ancora attivo. Ha inoltre respinto i paragoni storici che, a suo dire, non tengono conto della natura degli attacchi contemporanei.

Reazioni e frizioni internazionali

La rappresentanza russa ha criticato la posizione ucraina dopo le dichiarazioni del presidente Zelensky. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, le ha definite manifestazioni di instabilità. Mosca ha confermato la partecipazione alla sessione di Ginevra con una delegazione guidata da Vladimir Medinsky.

Nel frattempo proseguono azioni militari su entrambi i fronti, con attacchi segnalati in aree come Odessa e Kramatorsk. Tale escalation complica il clima di fiducia necessario per negoziati proficui e rende più difficile la trasformazione degli incontri in proposte verificabili.

Per i prossimi giorni la partita diplomatica resta incerta: a Ginevra, il 17 e 18 febbraio, l’Ucraina chiede tregua, garanzie a lungo termine e un coinvolgimento europeo più deciso. Russia e Stati Uniti sono chiamati a indicare misure concrete e meccanismi di verifica reciproca, condizioni ritenute essenziali da Kiev per avanzare nei colloqui.

La continuità degli scambi militari e la presenza di divergenze fondamentali sulle garanzie mantengono alto il rischio di stallo. Le prossime sessioni saranno valutate soprattutto sulla capacità delle parti di tradurre dichiarazioni politiche in proposte tecniche e verificabili.