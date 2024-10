I colloqui tenutisi presso la Segreteria di Stato si sono concentrati sulla guerra in corso e sull’emergenza umanitaria in Ucraina, esplorando possibili soluzioni per raggiungere una pace duratura e equa nel paese. Inoltre, sono stati affrontati anche temi legati alla dimensione religiosa del contesto ucraino. Questo è quanto riporta il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede riguardo all’incontro di questa mattina tra papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha poi avuto un confronto con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, insieme a mons. Paul Richard Gallagher, che funge da segretario per i Rapporti con gli Stati