Così ha annunciato il presidente Usa Donald Trump: “Oggi firmo con Zelensky, storico accordo sui minerali”. C’è grande attesa infatti per il faccia a faccia di oggi, tra Zelensky e Trump sui minerali strategici.

Zelensky negli Usa per incontrare Trump: atteso l’accordo storico sui minerali strategici

“Zelensky sarà qui”, ha annunciato il presidente Usa Trump, oggi alla Casa Bianca e ha aggiunto “Firmeremo un accordo storico che renderà gli Stati Uniti il maggior partner”, riferendosi all’Ucraina, nello ‘‘sfruttamento delle terre rare”. E’ quanto dichiarato dal presidente americano nella conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer.

Trump ha definito l’accordo una “rete di sicurezza, potremmo chiamarla così”. La parola “rete di sicurezza” (‘backstop’ in inglese), è la stessa che alcuni europei hanno usato per descrivere la garanzia di sicurezza che vogliono dagli Stati Uniti per sostenere un contingente di truppe a guida europea, con base in Ucraina, che potrebbe proteggere il Paese in caso di un accordo di pace.

“Grande rispetto per Zelensky, è molto coraggioso”, le ultime dichiarazioni di Trump

Alla vigilia dell’attesa visita di Zelensky alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di avere “grande rispetto” per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Alla domanda se si sarebbe scusato per averlo recentemente definito “dittatore”, Trump ha risposto che non riusciva a credere di averlo detto veramente. Il presidente americano ha evitato quindi di rispondere a una domanda su eventuali scuse al leader ucraino Volodymyr Zelensky.

E ha anche definito il presidente ucraino “molto coraggioso”. Inoltre il presidente Usa ha affermato che gli sforzi per raggiungere la pace con l’Ucraina “stanno procedendo molto rapidamente”.

Le parole del premier britannico Starmer sull’accordo dei minerali

La discussione di oggi riguarderà prevalentemente i minerali. “Come ha detto il presidente in diverse occasioni, questo di per sé è un elemento di garanzia di sicurezza, perché se c’è un accordo sui minerali, significa che ci saranno interessi economici degli Stati Uniti in gioco in Ucraina”, è quanto ha dichiarato il premier britannico, Keir Starmer, in un’intervista a Fox News dopo il suo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, Donald Trump.