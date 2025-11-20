Zelenskyy e il Piano degli Stati Uniti: Nuove Opportunità per la Pace in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è pronto a collaborare con gli Stati Uniti per sviluppare un nuovo piano di pace. Tuttavia, alcuni alleati europei manifestano preoccupazioni e dubbi riguardo a questa iniziativa.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, ha annunciato la sua disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti per sviluppare un piano volto a porre fine al conflitto con la Russia. Questa apertura avviene in un contesto di crescente pressione, mentre le forze ucraine affrontano difficoltà sul campo di battaglia nelle regioni orientali del paese.

Recentemente, Zelenskyy ha avuto un incontro a Kiev con il segretario dell’Esercito degli Stati Uniti, Daniel Driscoll, durante il quale ha discusso le basi di un progetto di pace sostenuto dagli Stati Uniti. Sebbene i dettagli specifici del piano non siano stati resi pubblici, si vocifera che includa misure che potrebbero comportare concessioni territoriali da parte dell’Ucraina.

Dettagli del piano e reazioni internazionali

Fonti autorevoli, tra cui alcuni media statunitensi, suggeriscono che il piano in questione contenga ventotto punti, tra cui la cessione di territori e armamenti. Secondo un funzionario statunitense non nominato, l’intesa proposta potrebbe vedere l’Ucraina cedere porzioni dell’est del paese a favore della Russia, in cambio di garanzie di sicurezza fornite dagli Stati Uniti per proteggere l’Ucraina e l’Europa da future aggressioni russe.

Il ruolo degli Stati Uniti

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, insieme al rappresentante speciale Steve Witkoff, ha lavorato silenziosamente su questo progetto per un mese, cercando di raccogliere input sia da Kiev che da Mosca riguardo ai termini accettabili per entrambe le parti. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato il sostegno di Trump al piano, affermando che rappresenta un buon compromesso per entrambe le nazioni.

Zelenskyy ha comunicato tramite il social media Telegram che le squadre ucraine e statunitensi collaboreranno per sviluppare ulteriormente i punti chiave del piano, mantenendo un approccio costruttivo e onesto.

Le preoccupazioni degli alleati europei

Tuttavia, la risposta degli alleati europei non è stata altrettanto calorosa. Durante un recente incontro a Bruxelles, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha espresso la necessità di una pace giusta che rispetti la sovranità di tutti i paesi coinvolti, sottolineando che la pace non dovrebbe mai essere vista come una capitolazione.

La posizione dell’Unione Europea

Il capo della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che qualsiasi proposta di pace deve ricevere il supporto dell’Europa e dell’Ucraina per poter avanzare. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha aggiunto che la sicurezza europea è in gioco e che è fondamentale consultare l’Europa riguardo a qualsiasi intesa futura.

Nel frattempo, la situazione sul campo rimane critica, con le truppe ucraine che continuano a perdere terreno contro le forze russe. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente affermato che le forze russe hanno conquistato quasi 5.000 chilometri quadrati di territorio ucraino quest’anno, mentre analisi indipendenti indicano una cifra più bassa, pari a circa 3.434 chilometri quadrati.

Attacchi russi e la risposta di Zelenskyy

Il conflitto ha visto un aumento degli attacchi aerei russi, come dimostrato da un recente bombardamento su Ternopil, che ha causato la morte di almeno 26 persone e ferito numerosi civili. Durante un attacco che ha coinvolto un massiccio bombardamento di droni e missili, Zelenskyy ha espresso il suo disappunto, affermando che ogni attacco mirato alla vita quotidiana dei cittadini ucraini dimostra che la pressione su Mosca per fermare il conflitto è insufficiente.

In un contesto di tali tensioni, Zelenskyy ha anche intrapreso una missione diplomatica in Turchia per rilanciare i negoziati con la Russia, esprimendo fiducia nella diplomazia turca per influenzare positivamente Mosca.