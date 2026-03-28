Zeudi Di Palma esce allo scoperto: chi è Scarlett la compagna

Zeudi Di Palma ha scelto di mostrare la sua storia d'amore con Scarlett al pubblico, dopo mesi di indiscrezioni e curiosità dei fan

Il 28/03/2026 Zeudi Di Palma ha deciso di parlare chiaro sulla sua vita sentimentale pubblicando sui social il primo post ufficiale con la nuova compagna. L’annuncio ha colto di sorpresa molti follower e ha subito smorzato le voci di corridoio che da tempo seguivano ogni mossa dell’ex Miss Italia. Nella scelta di condividere lo scatto, la protagonista ha preferito un gesto semplice ma significativo, confermando che la sua relazione è reale e vissuta alla luce del giorno.

Il gesto di Zeudi arriva dopo un periodo in cui la sua sfera privata è stata spesso al centro dell’attenzione: dai rumor su presunti flirt alle accuse di chi sostiene che abbia tenuto nascosta una compagna per non deludere le fan più affezionate. Nonostante ciò, la direttrice della propria immagine ha mostrato un equilibrio tra disponibilità al confronto pubblico e la volontà di preservare aspetti intimi della sua relazione. Il post è diventato rapidamente il punto di partenza per commenti, reazioni e analisi del pubblico online.

La conferma pubblica e la reazione dei fan

Con la pubblicazione dello scatto insieme a Scarlett, Zeudi ha offerto ai suoi seguaci una conferma netta: non si tratta più di indiscrezioni ma di una scelta condivisa. Il post, che mostra un gesto affettuoso tra le due, ha raccolto migliaia di like e commenti in poche ore, alternando messaggi di sostegno a curiosità. Per molti fan questa ufficializzazione rappresenta la chiusura di un capitolo di supposizioni, mentre per altri è l’inizio di un percorso di scoperta su chi sia la nuova compagna dell’ex gieffina.

Dettagli su Scarlett

La compagna di Zeudi è conosciuta come Scarlett Jade Plott, modella di professione e conduttrice di un podcast chiamato Lesbian Supper Club. Nel suo progetto audio affronta temi che toccano la cultura queer e il femminismo insieme a un’altra conduttrice, e questo profilo pubblico ha incuriosito chi segue Zeudi. Il fatto che Scarlett non sia italiana ha suscitato domande pratiche sulla lingua della coppia, ma in modo spesso giocoso: i fan si domandano come gestiscano la comunicazione quotidiana, dimostrando quanto l’aspetto privato possa diventare materia di conversazione collettiva.

Il passato televisivo di Zeudi e l’attenzione mediatica

Il percorso pubblico di Zeudi è iniziato ben prima di questo annuncio: la sua partecipazione al Grande Fratello ha messo in luce una personalità schietta e una capacità di raccontarsi, incluse le sue esperienze sentimentali. Durante il reality aveva mostrato una forte intesa con Helena Prestes, una relazione che aveva alimentato il fandom noto come Zelena. Quel legame aveva acceso discussioni e creato una base di fan molto attiva, a volte al limite della possessività, che ha poi influito sull’attenzione dedicata a ogni nuova indiscrezione della sua vita.

Privacy e aspettative dei follower

Nel corso del tempo sono circolate anche accuse riguardo alla presunta necessità di Zeudi di tenere nascosta la sua vita privata per non turbare alcune fan particolarmente legate al suo passato. Non sono mancati episodi suggestivi, come il gesto di generosità di una sostenitrice che le donò 4.000 euro durante una diretta. Questi episodi mostrano come la notorietà crei aspettative e tensioni tra il desiderio di autenticità dell’artista e le richieste di un pubblico che a volte pretende parte della sua intimità.

Cosa cerca Zeudi in una partner e il futuro della coppia

Nel raccontare in passato il suo “tipo ideale”, Zeudi aveva delineato un profilo molto chiaro: una donna “risolta”, con stabilità mentale, poche ferite irrisolte e una carica positiva che illumini le giornate. Ha inoltre detto di apprezzare persone ambiziose e realizzate, capaci di avere obiettivi concreti e una visione definita della propria vita. Queste parole aiutano a capire perché oggi la sua scelta ricada su una persona come Scarlett, che con il lavoro nel mondo della moda e nel podcasting mostra una dimensione professionale e un impegno culturale.

La resa pubblica della relazione pone ora la coppia sotto gli occhi del web, ma apre anche la possibilità di vivere la storia con maggiore serenità e trasparenza. Per Zeudi, che ha sempre parlato con naturalezza della sua bisessualità, questo passo sembra un tentativo di conciliare vita privata e notorietà mantenendo coerenza con le proprie scelte. Resta da vedere come evolverà il rapporto mediatico intorno alla coppia e quali saranno i prossimi sviluppi nella vita personale e professionale di entrambe.