007 Daniel Craig nominato comandante onorario della Royal Navy

Milano, 27 set. (askanews) – Verrebbe da dire, chi meglio di lui? È stato nominato comandante onorario della Royal Navy Daniel Craig, l’attore che ha rivoluzionato il ruolo di James Bond in 007 rendendolo un eroe del nostro tempo, nel lungo arco narrativo iniziato nel 2006 con Casino Royale.

“La nomina del comandante Craig come ufficiale onorario riflette il suo sostegno personale alle forze armate del Regno Unito e lo collega all’eredità creata attraverso le sembianze dell’agente segreto immaginario britannico” fanno sapere dalla marina britannica.

L’annuncio arriva prima della premiere del nuovo film di Bond “No Time to Die”, dove la produzione ha lavorato a stretto contatto con la Royal Navy e il Ministero della Difesa britannico. Una vera e propria dimostrazione dei nuovi armamenti a disposizione nella realtà militare. In particolare la nave da guerra HMS Dragon è presente nel film, in un’anteprima del cacciatorpediniere Type 45, con il suo emblema del drago rosso sullo scafo, che fende le onde nell’ultimo trailer.