Home > Video > 17 anni e non sentirli: la festa di compleanno di Spillo con tanto di torta 17 anni e non sentirli: la festa di compleanno di Spillo con tanto di torta

I compleanni, si sa, sono un’occasione per stare uniti e festeggiare insieme agli amici e parenti… e anche per i nostri amici a quattro zampe non è da meno. Dai più piccoli ai più anziani, torte, peluche, giochi e collari nuovi: buon compleanno a loro!