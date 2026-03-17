17 marzo: Mattarella sottolinea la centralitÃ  della Costituzione per l'UnitÃ  d'Italia

Il 17 marzo, in occasione della celebrazione dell’Unità d’Italia, il capo dello Stato ha rivolto un invito a preservare e mettere in pratica i valori che sorreggono la Repubblica. La giornata, che coincide con il 165° anniversario dell’unità nazionale, viene ricordata come momento per riflettere su indipendenza, sovranità popolare e diritti civili. Nella dichiarazione ufficiale il Presidente ha sottolineato la necessità che questi principi guidino l’azione pubblica e privata, perché solo attraverso un impegno collettivo sia possibile costruire una convivenza davvero democratica e solidale.

Le celebrazioni richiamano anche le origini storiche del Paese: dalla stagione del Risorgimento alla lotta di Liberazione, fasi che hanno forgiato l’identità nazionale e hanno posto le basi dell’Italia contemporanea. La ricorrenza è nominata come Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, un invito a mantenere vivi simboli e valori e a trasmetterli, con chiarezza e responsabilità, alle nuove generazioni chiamate ad affrontare sfide complesse a livello globale.

Il messaggio del presidente

Nel suo intervento il Presidente della Repubblica ha richiamato l’attenzione sul ruolo della Costituzione come autentico presidio dei diritti e dei doveri che regolano la vita civile. Ha ricordato che l’unità non è solo un assetto istituzionale ma un ideale condiviso che attraversa la storia nazionale, e ha esortato a custodire e praticare i principi di libertà, giustizia e pace con coerenza e prospettiva. L’appello sottolinea la responsabilità delle istituzioni di offrire orientamento, fiducia e strumenti per coinvolgere i giovani nella costruzione del futuro del Paese.

Principi e contesto internazionale

Il Capo dello Stato ha inoltre collegato i valori costituzionali alla dimensione internazionale, indicandoli come riferimento in un mondo segnato da tensioni e rivalità. La Carta delle Nazioni Unite è stata citata come punto di riferimento per la difesa della pace e della cooperazione tra Stati, mentre la difesa della sovranità popolare e dei diritti umani è proposta come argine alle aspirazioni egemoniche che possono minacciare l’equilibrio globale.

Le celebrazioni ufficiali

Le cerimonie pubbliche si sono svolte all’Altare della Patria, dove il Presidente ha deposto una corona d’alloro al Milite Ignoto e ha ricevuto gli onori dal reparto interforze con l’esecuzione dell’Inno nazionale. Alla commemorazione hanno partecipato le principali cariche dello Stato, e il commosso ricordo del sacrificio collettivo è stato accompagnato da momenti simbolici come il sorvolo, in formazione ridotta, delle Frecce Tricolori. Queste ritualità confermano la dimensione collettiva della ricorrenza e la sua valenza civica oltre che istituzionale.

Presenze istituzionali e messaggi pubblici

Tra i presenti alle celebrazioni figurano la presidente del Consiglio, il presidente del Senato e il presidente della Camera, oltre al ministro della Difesa. La presidente del Consiglio ha espresso gratitudine nei confronti di chi quotidianamente contribuisce al bene comune, pubblicando un messaggio sui canali social per ringraziare chi rende la Nazione «unita, forte e orgogliosa». Queste espressioni confermano come la ricorrenza sia occasione sia di memoria storica sia di riconoscimento dell’impegno civile contemporaneo.

Perché rinnovare l’impegno civile

La ricorrenza del 17 marzo è pensata non soltanto come celebrazione storica, ma come stimolo costante a riaffermare valori che mantengono coesa la comunità nazionale. Il richiamo alla partecipazione, alla solidarietà e al rispetto delle istituzioni è rivolto in particolare ai giovani, cui le istituzioni devono offrire strumenti per comprendere e praticare la cittadinanza attiva. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile affrontare le trasformazioni tecnologiche, climatiche e geopolitiche con una prospettiva che valorizzi la dignità umana e la convivenza pacifica.