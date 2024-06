2 Giugno: Foti, 'amare patria, affrontare con determinazione sfide globali'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il 2 giugno per l'Italia non rappresenta solo un evento fondamentale - come la chiamata al voto della popolazione italiana, donne comprese, che sancì la nascita della storia repubblicana - ma indica soprattutto un impegno per il futuro, a mantenere vivi i...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Il 2 giugno per l'Italia non rappresenta solo un evento fondamentale – come la chiamata al voto della popolazione italiana, donne comprese, che sancì la nascita della storia repubblicana – ma indica soprattutto un impegno per il futuro, a mantenere vivi i valori di libertà, democrazia e unità che sono alla base della nostra Nazione. L'amore verso la nostra Patria si incarna anzitutto nell'affrontare con determinazione le sfide globali che si presentano. Oggi, celebriamo non solo la nostra storia e le nostre tradizioni, ma anche il futuro della nostra Repubblica. Con orgoglio e determinazione, continuiamo a costruire un'Italia più forte, giusta e prospera per tutti i suoi cittadini". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.