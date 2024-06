2 giugno: Gasparri, 'orgogliosi nostre Forze armate e Forze dell'ordine'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Nel giorno della festa della Repubblica partecipando alla tradizionale parata di via dei Fori Imperiali voglio rendere omaggio alle Forze armate italiane, presidio di sicurezza e di libertà per tutto il nostro popolo. L'impegno sulla scena internazionale...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Nel giorno della festa della Repubblica partecipando alla tradizionale parata di via dei Fori Imperiali voglio rendere omaggio alle Forze armate italiane, presidio di sicurezza e di libertà per tutto il nostro popolo. L'impegno sulla scena internazionale, il contributo alla sicurezza interna ci impongono un'azione concreta per stanziare sempre più risorse per il comparto sicurezza-difesa. Non solo parole di elogio, ma fatti". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Nuovi contratti, norme a tutela di chi è impiegato in patria e all'estero, tutela del prestigio del popolo in divisa – prosegue -. Contro ogni azione eversiva, contro ogni violenza che nelle strade e nelle università vede alcune forze politiche compiacersi degli atti di violenza contro il popolo in divisa. Bando all'ipocrisia. Di chi guarda dalle tribune e poi fiancheggia la violenza che dilaga negli atenei e nelle strade. Noi siamo dalla parte della legalità e di chi ci difende. Siamo orgogliosi delle nostre Forze armate e delle nostre Forze dell'ordine. Vogliamo che la legge e l'ordine prevalgano su ogni forma di prevaricazione. E vogliamo anche un forte impegno italiano per la difesa comune europea, affinché sia orizzonte del domani. Rendere il nostro continente, sempre di più, una fortezza libera e sicura davanti ad ogni minaccia”.