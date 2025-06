211° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri - Onore al merito: MOSAC celebra l'impegno dei Carabinieri e rilancia la sfida per i diritti militari  

Nel giorno della ricorrenza, il Movimento Sindacale Autonomo Carabinieri rende omaggio al sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini in divisa e annuncia nuove iniziative per la tutela del personale

Roma, 5 giugno 2025 – In occasione delle celebrazioni per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il MOSAC – Movimento Sindacale Autonomo Carabinieri eleva un solenne ringraziamento a tutto il personale militare per l’infaticabile servizio prestato a difesa delle istituzioni e della collettività.

“Dietro ogni divisa c’è una storia di dedizione assoluta. I nostri Carabinieri – oggi come ieri – rappresentano il baluardo della legalità, pagando spesso di persona il prezzo della sicurezza collettiva“, dichiara con emozione Luca Spagnolo, rappresentante legale del MOSAC. “Il loro valore non si misura solo nelle operazioni eclatanti, ma soprattutto nella silenziosa perseveranza di ogni giorno“.

Il MOSAC coglie l’occasione per tracciare un bilancio delle sfide ancora aperte:

– Riconoscimento giuridico dei diritti sindacali nel comparto militare

– Miglioramento delle condizioni lavorative e retributive

– Piena attuazione delle tutele previste per il personale in servizio

– Valorizzazione professionale e garanzia di prospettive di carriera

“Celebriamo oggi 211 anni di storia gloriosa, ma con lo sguardo rivolto al futuro – prosegue Spagnolo – Perché un’Arma moderna ha bisogno di un sindacalismo altrettanto moderno, che sappia coniugare le esigenze operative con i diritti dei lavoratori che operano al servizio dello Stato“.

In chiusura, un appello a rafforzare il patto di fiducia tra istituzioni e forze dell’ordine: “Ai 110.000 colleghi in servizio diciamo: il vostro sacrificio non è invisibile. Continuiamo insieme questo cammino, con orgoglio e determinazione”.