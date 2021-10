Milano, 19 ott. (askanews) – 40 anni di musica successi e record con i Duran Duran. Le leggende del pop inglese, escono con Future Past il loro attesissimo quindicesimo album in studio. Un titolo fortemente evocativo per una band che ha fatto la storia della musica e che negli anni è stata capace di rinnovarsi senza perdere la matrice originaria. Nell’album anche il singolo Anniversary che suona decisamente come una versione moderna dei Duran Duran che hanno fatto impazzire i fan negli anni Ottanta.

John Taylor bassista delle band lo racconta così.

Lo abbiamo scritto in parte perchè celebriamo l’anniversario dei 40 anni insieme, ma non voglio dire che sono 40 anni di successi è molto di più di questo, sono 40 anni che ci conosciamo e che lavoriamo attraversando le sfide e passando il tempo insieme

Un disco fortemente autobiografico in bilico tra passato e futuro, tra fan di un tempo e nuove sonorità.

Nella loro carriera hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e ottenuto innumerevoli premi e riconoscimenti. Intanto la band pensa ai live, i Duran Duran probabilmente saranno di nuovo in Italia nel 2022 come spiega il batterista Roger Taylor.

Penso che ci stiamo muovendo verso un periodo molto eccitante, a noi mancano i live, mancano molto ai fan, in generale manca a tutti l’industria live e penso sarà grandioso far parte di questo ritorno.

In concerto porteranno quello che loro chiamano materiale classico mescolato con il nuovo album. Gli ex Wild boys continuano a far ballare.