Madri e figlie nel mondo di Hollywood. Gli appassionati di alcune celebrità potrebbero aver riflettuto su questa affermazione quando hanno scoperto che le loro attrici amate hanno anche legami di sangue con altre personalità del cinema. È noto infatti che spesso i talenti e le passioni familiari si tramandano di generazione in generazione. Ecco perché nomi come Meryl Streep, Goldie Hawn e Melanie Griffith non possono passare inosservati.

A proposito di legami famigliari, Goldie Hawn ha condiviso il suo percorso con il musicista Bill Hudson dal 1966 fino al 1982. Da questa relazione è nata Kate Hudson, una nota attrice di Hollywood che ha recitato in pellicole celebri come “Come farsi lasciare in dieci giorni” e “Bride Wars – La mia miglior nemica”. Anche la somiglianza tra Blythe Danner e Gwyneth Paltrow è innegabile; Danner è sposata con Bruce Paltrow dal 1969 e dalla loro unione è nata Gwyneth nel 1972.

Legami famigliari nel mondo di Hollywood

In aggiunta, il duo composto da Melanie Griffith e Dakota Johnson sta catturando l’attenzione. Dakota è il frutto dell’amore tra Griffith e l’attore Don Johnson, con quest’ultimo considerato dalla madre come il grande amore della sua vita. Meryl Streep, per contro, ha sempre riservato grande riservatezza riguardo alla sua vita privata e della sua famiglia si sa poco. Tuttavia, sua figlia Mamie Gummer ha deciso di seguire le orme della madre nella recitazione, decidendo di farsi conoscere dal pubblico.

Dalla coppia Lenny Kravitz e Lisa Bonet nasce un legame simbolo degli anni ’90, caratterizzato da un’atmosfera ribelle e iconica. Da questa union è venuta alla luce Zoe Kravitz, oggi apprezzata attrice e regista, il cui recente film è “Blink Twice”. La lista delle relazioni madre-figlia nel mondo di Hollywood continua con Uma Thurman, famosa musa di Quentin Tarantino, che ha dato vita a Maya Thurman-Hawke, attrice e figlia del suo ex marito Ethan Hawke, con cui ha condiviso una storia fino al 2005.

Altre famose relazioni madre-figlia

In aggiunta, Andie MacDowell, nota per il suo ruolo in pellicole come “Quattro matrimoni e un funerale” e “Ricomincio da capo”, è la madre di Margaret Qualley. Quest’ultima ha recitato in vari film, tra cui “The Nice Guys”, “La scelta” e “C’era una volta a… Hollywood”, ed recentemente ha unito la sua vita a quella di Jack Antonoff, produttore musicale legato a Taylor Swift.