A mali estremi, estremi rimedi: ad alcuni gatti non piace proprio andare dal veterinario

C’è a chi non piace andare dal dentista e a chi non piace andare dal veterinario: questo povero gatto proprio non lo sopporta! Ma a mali estremi, estremi rimedi, e alla fine la dottoressa è riuscita a visitarlo. E i vostri animali come reagiscono?