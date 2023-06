Home > Video > A Mediaset una sorpresa per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi A Mediaset una sorpresa per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi

Centinaia di palloncini blu fatti volare in aria per salutare un’ultima volta Silvio Berlusconi davanti alla Mediaset, uno dei centri del suo grande impero. Nel frattempo, in piazza Duomo i suoi sostenitori lo hanno accompagnato con un caldo e interminabile applauso