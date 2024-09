A. Meloni condivide un pasto con i militanti, dicendo 'non dobbiamo rinchiuderci nel palazzo'

Arianna Meloni si è recata al Grand Hotel di Cesenatico per un evento politico che comprendeva un pranzo, assieme a circa 300 attivisti ed entusiasti sostenitori di Fratelli d’Italia. Nel salone dell’hotel si è pure unita Elena Ugolini, candidata del partito destra per le imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna. Meloni, incaricata dell’iscrizione dei membri e segretaria del suo partito, ha avuto tempo per fare due chiacchiere con i giornalisti prima dell’inizio del pranzo. “È bello essere in mezzo ai seguaci – ha confessato – discutere con loro è una cosa che ho sempre fatto. Non dobbiamo sbagliare isolandoci nel nostro piccolo mondo”. L’accesso all’evento per la stampa era limitato.