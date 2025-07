A Roma domani presentazione del volume 'Il Tevere e il giubileo'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Domani, alle ore 18.30, il Giardino della Fontana dell’Acqua Paola in via Garibaldi 30 ospita la presentazione del volume “Il Tevere e il Giubileo”. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna culturale "Eventi a Fontana 2025” ...

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Domani, alle ore 18.30, il Giardino della Fontana dell’Acqua Paola in via Garibaldi 30 ospita la presentazione del volume “Il Tevere e il Giubileo”. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna culturale "Eventi a Fontana 2025” iniziativa che anima i Giardini dell'Acqua Paola con un ricco programma di eventi estivi.

Quest'opera di 140 pagine offre un'occasione unica per esplorare il legame profondo tra il Tevere e la storia di Roma. Ripercorre il percorso di circa 6 chilometri del fiume Tevere, illuminandolo come un’antica via Giubilare che collega San Pietro a San Paolo fuori le Mura.

“Il Tevere e il Giubileo” è stato ideato e sarà presentato da Rosario Pavia, urbanista che ha insegnato a Reggio Calabria, Pescara e Roma. Ad affiancarlo nella discussione saranno Jan Gadeyne, archeologo e storico dell’arte antica con cattedre presso la Cornell University, Temple University e Trinity College a Roma, e Rosalia Vittorini, architetto ed ex docente di architettura tecnica all’Università di Roma Tor Vergata. Il volume esplora come l'istituzione del primo Giubileo nel 1300 da parte di Bonifacio VIII abbia trasformato Roma da semplice meta di pellegrinaggi in un fulcro unificante per il mondo cristiano, influenzando profondamente la sua struttura sociale e urbanistica. Discuteranno con gli autori la storica dell’arte Alberta Campitelli e l’assessore alla Cultura del Municipio I, Giulia Silvia Ghia. Interverranno inoltre l’assessore all’Agricoltura Sabrina Alfonsi, il presidente del Tevere Day Alberto Acciari e il presidente del Tevere Eterno Giorgio de Finis.

“Questo volume non è solo una rilettura storica, ma una vera e propria riscoperta del Tevere come asse portante della nostra città, un elemento che ha plasmato e continua a plasmare l'identità di Roma attraverso i secoli, specialmente in vista dei grandi eventi come il Giubileo", ha dichiarato l'assessore Giulia Silvia Ghia. "Invito tutti a partecipare – ha concluso – per esplorare insieme come il fiume sia stato e sia ancora un testimone silenzioso e attivo delle trasformazioni di Roma".