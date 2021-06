Roma, 25 giu. (askanews) – Inaugurato a Shanghai l’hotel di lusso più alto del mondo, il J Hotel Shanghai Tower.

Per chi se lo può permettere, ha uno spettacolare ristorante panoramico al 120esimo piano e un servizio di maggiordomo personale 24 ore su 24. Gli ascensori guidano gli ospiti su per il grattacielo a spirale alla velocità di 18 metri al secondo per raggiungere le 165 camere con ogni genere di eccesso e comodità.