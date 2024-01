Il provvedimento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio abolisce il reato e la pena per abuso d’ufficio.

Cosa prevede ora la legge

Attualmente, secondo l’articolo 323 del codice penale, un pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio va punito se, nell’esercizio delle sue funzioni, produce un danno o un vantaggio patrimoniale in contrasto con la legge. Si sanziona con la pena da uno a quattro anni di reclusione.

Cosa cambia con il Ddl Nordio

Tramite il provvedimento del Ministro della Giustizia verranno eliminati sia il reato che, di conseguenza, la pena di abuso d’ufficio.

Forte obiezioni si sono sollevate da parte delle opposizioni.

Secondo il PD in questo modo non verranno sanzionate tante condanne di pubblici funzionari compiute assieme a singoli cittadini.

Critico anche il M5S secondo il quale eliminando l’abuso d’ufficio si normalizzerà così l’abuso di potere: non costituirà più reato neanche la violazione dell’obbligo di astenersi in presenza di un interesse privato in conflitto con interessi pubblici.