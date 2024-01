Il tribunale fallimentare ha disposto la liquidazione giudiziale per Ki Group, società un tempo appartenente a Daniela Santanchè.

Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di Ki Group srl, società di cui un tempo faceva parte l’attuale ministra del Turismo Daniela Santanchè, in seguito uscita dalla compagine societaria. Per liquidazione giudiziale si intende il fallimento secondo le vecchie procedure. I giudici hanno accolto la richiesta da parte della Procura di Milano. Ki Group aveva chiesto l’ammissione al concordato semplificato.

Ki Group: la sentenza

La sentenza è stata depositata dai giudici nel pomeriggio di martedì 9 gennaio dopo l’udienza dello scorso 18 dicembre, quando i pm Luigi Luzi e Marina Gravina e il procuratore aggiunto Laura Pedio avevano chiesto la liquidazione giudiziale per la Ki Group srl. I legali della società, per salvarla, puntavano invece al concordato semplicifato.

Ki Group srl: cosa comporta il verdetto?

Come ipotizza Ansa, con il verdetto del 9 gennaio si possono immaginare scenari per un’inchiesta di bancarotta nei confronti degli amministratori ed ex di Ki Group srl.

Istanza di liquidazione: in quanti hanno rinunciato

Nelle settimane passate, 11 persone (tra agenti di commercio e dipendenti) hanno peraltro rinunciato all’istanza di liquidazione. A costoro era stato pagato o integralmente o un acconto dello stipendio e del Tfr che non avevano ricevuto precedentemente. Al suo tempo, Daniela Santanchè risultava essere stata presidente di Bioera, che fino a febbraio 2022 aveva il controllo di Ki Group.