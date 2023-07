Report è tornato sul caso giudiziario che coinvolge la ministra del Turismo, Daniela Santanché. Il programma ha ripercorso nel dettaglio tutte le accuse.

Caso Santanchè: tutte le accuse contro la ministra del Turismo

Report è tornato sul caso giudiziario che coinvolge Daniela Santanchè, mettendo in fila tutti i punti e le accuse contro la ministra del Turismo, grazie a documenti interni della società, da cui emergerebbero “false rappresentazioni della realtà pronunciate da Santanché durante il suo intervento in Senato” della scorsa settimana. La trasmissione ha spiegato che la ministra ha sostenuto che la sua partecipazione non abbia mai superato il 5% di Ki Group, ma dai documenti verrà dimostrato che possedeva il 14,9% di controllo della società. Secondo Report “la ministra ha dichiarato di essere entrata nella società solo per aiutare il figlio. Ma all’epoca in cui è stata nominata presidente, il figlio aveva appena 16 anni. Che ci fosse un suo tornaconto personale lo dimostrano documenti interni che rivelano la partecipazione della società all’aumento di capitale di Visibilia sin dal 2013“. Inoltre, viene spiegato che la ministra ha giurato di non avere avuto un ruolo operativo in Ki Group, ma foto e documenti in possesso della trasmissione dimostrano l’opposto.

Caso Santanchè: i punti di Report

Secondo quanto fatto emergere da Report, Daniela Santanchè ha dichiarato che i suoi compensi non hanno superato i 100mila euro lordi, ma documenti interni parlano di oltre 400mila euro lordi all’anno. Il programma ha aggiunto che la ministra ha negato di essere ancora in azienda quando i dipendenti di Ki Group sono stati licenziati senza liquidazione, ma anche in questo caso viene smentita dai documenti. Si è parlato anche di una dipendente che ha lavorato mentre era in cassa integrazione ha zero ore, che ha spiegato di essere stata pagata con un rimborso chilometrico e di aver lavorato nel periodo di cassa integrazione anche in Senato. Infine, la trasmissione ha spiegato che la ministra a Palazzo Madama ha dichiarato che Negma ha portato vantaggi, ma Report ha rilanciato con numeri interni e una nuova intervista a Giuseppe Zeno, l’azionista di minoranza di Visibilia da cui parte l’inchiesta. “Santanché ha promesso che si farà carico dei debiti di Visibilia, ma un documento della Procura della Milano mette seriamente in dubbio questa sua proposta” ha concluso la nota inviata da Report.