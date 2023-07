Caso Report, Santanchè in Senato: "Campagna di odio contro di me"

Daniela Santanchè parla al Senato per l'informativa relativa alle accuse mosse nei suoi confronti dopo l'inchiesta giornalistica di Report sulle sue società: le parole della ministra in Aula

La ministra risponde. Daniela Santanchè parla al Senato per l’informativa relativa alle accuse mosse nei suoi confronti dopo l’inchiesta giornalistica di Report sulle sue società Visibilia e Ki Group: «Campagna di odio contro di me. Datemi atto della mia disponibilità a riferire. Non sono indagata in nessun procedimento, a differenza di ciò che riferiscono alcune testate».

Le parole di Daniela Santanchè

La ministra del Turismo continua così di fronte all’assemblea legislativa:

«Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che, anzi, per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non vi fossero dubbi. Voglio bloccare la strumentalizzazione politica che da settimane si sta facendo contro di me, […] pratiche sporche e schifose. (Il quotidiano Domani, ndr) pubblica cose senza citare le fonti. Bene, delle due l’una: o questo giornale mente sapendo di mentire oppure sceglie questo giorno, quello del mio intervento, per una classica imboscata finalizzata a colpire per l’ennesima volta un ministro del governo».

Nessun voto al momento

Dopo l’informativa, ha preso vita un dibattito – cinque minuti a disposizione di ogni gruppo –, ma nessun voto. Tutti i gruppi parlamentari di opposizione hanno chiesto nell’Aula della Camera che Santanchè riferisca anche a Montecitorio. Per ora è tutto.