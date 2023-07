Bancarotta e falso bilancio. Nelle caso che vede protagonista la ministra del Turismo Daniela Santanchè si aggiungo al registro degli indagati i nomi del compagno Dimitri Kuntz D’Asburgo e della sorella Fiorella Garnero.

Sul mancato avviso di garanzia

Fino a giovedì 6 luglio Daniela Santanchè ha ribadito di non avere ricevuto alcun avviso di garanzia, ma gli atti della Procura confermano che la stessa è iscritta nel registro del indagati fin dallo scorso 5 ottobre. Dal giorno seguente, le indagini sono state secretate per tre mesi: questo spiega perché non risultavano carichi pendenti a suo carico nei documenti ufficiali di cui ha parlato in Senato. Se è vero che la Procura non è obbligata a inviare un avviso di garanzia, a meno che non voglia procedere con atti di indagine che richiedano la presenza dell’indagato (come interrogatori o perquisizioni), tuttavia, dopo sei mesi (da fine marzo) dalla proroga delle indagini, gli indagati avrebbero dovuto essere avvertiti. Potrebbe trattarsi di ritardi burocratici, la questione al momento resta poco chiara.

Gli altri indagati

Come detto poc’anzi, Daniela Santanchè non è l’unica nel mirino degli inquirenti: il suo compagno, Dimitri Kuntz D’Asburgo – consigliere di Visibilia Editore dal 2016 al 2021 e oggi presidente – è l’unico ad aver depositato la nomina formale dei suoi legali Salvatore Sanzo e Nicolò Pelanda. C’è poi la sorella della senatrice di FdI Fiorella Garnero, che secondo le perizie tecniche svolte per la Guardia di Finanza è consigliera della società da aprile 2022. Sono infine iscritti nello stesso registro degli indagati anche gli ex consiglieri Davide Mantegazza e Massimo Cipriani e l’ex membro del collegio sindacale dell’azienda Massimo Gabelli.