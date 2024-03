Abruzzo: Bonafoni (Pd), 'grazie D'Amico, continuare a seminare'

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “In Abruzzo fino a poche settimane fa il distacco fra noi e la destra era di venti punti. Abbiamo chiuso a meno sette. Il Pd raddoppia il suo consenso rispetto al 2019, e cresce in maniera molto significativa anche rispetto alle ultime politiche. Abbiamo perso, ma abbiamo seminato". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.

"Questo grazie a una campagna porta a porta che ha visto impegnata in prima persona la segretaria Elly Schlein, grazie a un candidato generoso e credibile come Luciano D’Amico e grazie a una squadra di dirigenti locali straordinaria guidata da Daniele Marinelli -prosegue Bonafoni-. Non ci sono alternative all’unità del campo progressista. Queste elezioni non lo smentiscono, semmai lo ribadiscono. Con un assillo su tutti: l’astensione che continua ad aumentare, le aree interne che ci voltano ancora una volta le spalle. Se c’è un punto da cui ripartire senza farci sconti è questo: ricostruire una speranza, a partire da dove si è assottigliata fino a spegnersi, fino a trasformarsi in rifiuto".