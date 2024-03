Abruzzo: Braga (Pd), 'destra non vuole far conoscere disastri sanità'

Abruzzo: Braga (Pd), 'destra non vuole far conoscere disastri sanit&agra...

Abruzzo: Braga (Pd), 'destra non vuole far conoscere disastri sanit&agra...

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "La destra nega l’ingresso di Elly Schlein in un ospedale pubblico. “Ragioni sanitarie” che però non c’erano giorni fa quando è arrivato Marsilio. Non vogliono far conoscere i disastri della sanità: ospedali chiusi e pochi m...