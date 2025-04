Un passo avanti nella lotta contro le pandemie

Dopo oltre tre anni di intensi negoziati, i membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno finalmente raggiunto un accordo significativo per affrontare le future pandemie. Questo accordo, che sarà presentato alla prossima Assemblea mondiale della sanità, rappresenta un’importante evoluzione nella cooperazione internazionale per la salute pubblica. L’OMS ha dichiarato che questo passo è fondamentale per rendere il mondo più sicuro e preparato a fronteggiare le crisi sanitarie globali.

Le sfide del passato e le nuove minacce

Il mondo ha vissuto momenti drammatici durante la pandemia di Covid-19, che ha causato milioni di morti e ha avuto un impatto devastante sulle economie. Con l’emergere di nuove minacce sanitarie, come l’influenza aviaria H5N1 e l’Ebola, è essenziale che i Paesi collaborino per prevenire e gestire future crisi. L’accordo mira a evitare gli errori del passato, stabilendo un quadro di riferimento per la preparazione e la risposta alle pandemie, basato su dati scientifici e migliori pratiche.

Principi fondamentali dell’accordo

Il nuovo accordo si basa su principi di equità, solidarietà e trasparenza, sottolineando l’importanza di decisioni informate e condivise. I Paesi membri sono invitati a rafforzare le loro capacità di prevenzione e sorveglianza, tenendo conto delle specificità nazionali e regionali. Inoltre, il testo prevede la creazione di un sistema di condivisione dei benefici e dell’accesso agli agenti patogeni, garantendo che le risorse siano equamente distribuite e che i Paesi più vulnerabili ricevano il supporto necessario.

Il ruolo del multilateralismo nella salute globale

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha evidenziato l’importanza del multilateralismo in questo processo. L’accordo rappresenta un’opportunità per le nazioni di lavorare insieme, superando le divisioni e trovando un terreno comune per affrontare le minacce sanitarie globali. Nonostante l’assenza degli Stati Uniti dalla fase finale dei negoziati, l’approvazione unanime del documento segna un traguardo significativo nella cooperazione internazionale per la salute.