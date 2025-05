Un’intesa cruciale per il sistema sanitario

Il recente incontro tra Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, e il premier Giorgia Meloni ha portato a un accordo significativo riguardo al “decreto lista d’attesa”. Questo accordo rappresenta un passo avanti fondamentale per affrontare le problematiche legate alle lunghe attese per le prestazioni sanitarie, un tema che da tempo preoccupa cittadini e amministratori.

Fedriga ha sottolineato l’importanza di stabilire parametri chiari per i “poteri sostitutivi” e per eventuali “commissariamenti”, elementi che dovranno essere gestiti con attenzione per garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti.

Il Piano sanitario nazionale: una necessità urgente

Durante l’incontro, Fedriga ha anche evidenziato l’urgenza di redigere un nuovo Piano sanitario nazionale, assente dal 2008. Questo piano è considerato essenziale per fornire risposte adeguate alle esigenze sanitarie del Paese. La volontà di collaborare tra il governo e le regioni è forte, e entrambi i leader sono determinati a lavorare insieme per affrontare le sfide del settore sanitario. La creazione di un Piano sanitario nazionale non solo rappresenterebbe un passo verso la modernizzazione del sistema, ma anche un modo per garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini italiani.

Rilanciare l’azione dell’amministrazione regionale

Fedriga ha anche accennato alla necessità di ricomporre eventuali fratture all’interno della maggioranza di centrodestra in Regione. La sua intenzione è quella di convocare una riunione in maggioranza per discutere strategie che possano rilanciare l’azione dell’amministrazione regionale. Questo è particolarmente importante in un momento in cui la crescita della regione è stata apprezzata dai cittadini, e si desidera continuare su questa strada. La collaborazione tra le diverse forze politiche sarà fondamentale per garantire un futuro prospero e sano per il Friuli Venezia Giulia e per l’Italia intera.