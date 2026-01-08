Acqua dell'Elba: profumo da uomo come firma personale

Nel mondo maschile, il profumo è molto più di un dettaglio: rappresenta una firma invisibile, capace di raccontare carattere, stile e modo di essere.

Scegliere un profumo da uomo significa individuare una fragranza che sappia accompagnare la quotidianità ed esprimere la propria identità in modo naturale e coerente.

I profumi da uomo di Acqua dell’Elba

La linea di profumi da uomo Acqua dell’Elba nasce dal desiderio di custodire e valorizzare la bellezza, trasformandola in un’esperienza olfattiva di alta qualità. Alla base di ogni fragranza, ci sono materie prime selezionate che richiamano i sentori tipici dell’isola d’Elba: mare, macchia mediterranea, agrumi e note legnose si fondono in composizioni pensate per adattarsi a personalità diverse. Da questa ispirazione nascono cinque linee principali, ciascuna con un carattere distintivo.

Classica e Arcipelago: freschezza e note aromatiche

La fragranza Classica è un profumo maschile fresco e marino, costruito su note di mandarino, limone e rosmarino, arricchite da alghe marine, muschio e macchia mediterranea. Una composizione che richiama immediatamente il paesaggio costiero.

Arcipelago, invece, si rivolge a chi predilige profumi aromatici e fioriti: salvia, pepe e rosmarino si uniscono a mughetto e gelsomino, con un fondo legnoso e boschivo che richiama cipresso e macchia mediterranea.

Blu ed Essenza: agrumi, mare e carattere

Blu è un profumo agrumato e legnoso, caratterizzato da note di arancia e mandarino che si intrecciano con giglio di mare, mirto, gelsomino e muschio di quercia, creando una fragranza intensa ma equilibrata. Essenza, invece, proposta esclusivamente in Eau de Parfum, è una fragranza agrumata complessa, dove limone e bergamotto si fondono con cisto di mare, salvia, violetta, geranio, pepe e note legnose come cedro, quercia e lentisco.

Altrove: energia e profondità

Altrove è infine una fragranza maschile legnosa e profonda, costruita su ginepro, cipresso e iris, arricchita da gelsomino, rosa, sentori di cuoio e tabacco, con un fondo di resine, incenso e bacche di corbezzolo.

Formati e concentrazioni per ogni esigenza

I profumi da uomo Acqua dell’Elba sono disponibili nei formati da 100 ml e 50 ml, offrendo la possibilità di scegliere tra Eau de Parfum, ideale per chi cerca una fragranza più persistente, ed Eau de Toilette, pensata per un utilizzo più fresco e discreto. Fa eccezione la linea Essenza, disponibile esclusivamente in Eau de Parfum.

Una gamma articolata che unisce esperienza artigiana e attenzione alla composizione. Dietro ogni profumo c’è infatti un lavoro di ricerca che unisce tradizione e sensibilità moderna. La qualità delle materie prime e l’attenzione alla composizione fanno la differenza, offrendo fragranze pensate per durare nel tempo e adattarsi a una mascolinità consapevole e in evoluzione.