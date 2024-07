Nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, un tragico incidente ha bloccato il traffico lungo la galleria di Ponte d’Arli ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno.

Acquasanta, grave incidente in galleria: almeno 6 feriti

Secondo le prime ricostruzioni, due auto, che viaggiavano in direzione opposta, si sono scontrate in un violento frontale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’impatto ha provocato sei feriti, tra cui alcuni minorenni e una donna che versa in condizioni particolarmente critiche ed è stata trasportata in ospedale con l’eliambulanza.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Presenti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Le autorità ora stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, causando notevoli disagi alla circolazione.

Prende la rotonda contro mano e si schianta contro un’auto

Appena poche ore prima una donna di 61 anni, originaria di Forlì, ha imboccato una rotonda contromano, scontrandosi frontalmente con un’altra auto tra via Emilia Levante e l’ingresso alla circonvallazione di Faenza, come riportato da RavennaToday. A bordo della Peugeot c’era una 70enne, che fortunatamente non è rimasta ferita nello scontro. La conducente è stata sottoposta all’alcoltest, che ha registrato un valore oltre quattro volte superiore al tasso consentito dalla legge. Ora dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.